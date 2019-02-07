Son Dakika Haberleri: 20 Bin Öğretmen Ataması Yarın

20 Bin Öğretmen Ataması Yarın

1 saat önce

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak.

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Başöğretmen Salonundaki atama programına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

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