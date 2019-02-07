20 Bin Öğretmen Ataması Yarın
1 saat önce
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak.
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak.
Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Başöğretmen Salonundaki atama programına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
da katılacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:16 Kaynak: İHA
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