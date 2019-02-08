20 Bin Öğretmenin Ataması Yapıldı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:36 Kaynak: İHA
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