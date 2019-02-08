Son Dakika Haberleri: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapıldı

20 Bin Öğretmenin Ataması Yapıldı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.

20 Bin Öğretmenin Ataması Yapıldı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

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