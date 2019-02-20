Son Dakika Haberleri: 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alım Takvimi Yayımlandı

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alım Takvimi Yayımlandı

46 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alım Takvimi Yayımlandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

MEB'in internet sitesinde 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı.

Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart- 1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:40 Kaynak: AA

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