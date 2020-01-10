20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bugün sona eriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bugün sona eriyor - Son Dakika

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bugün sona eriyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci bugün sona erecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bugün sona eriyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci bugün sona erecek.

MEB takvimine göre 6 Ocak'ta başlayan ön başvuru süreci bugün tamamlanacak. Ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak
Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı 8'inci kattan düşen minik Mina yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
19:28 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı - Son Dakika
19:28 Meksika'da silahlı 8 şüpheli öldürüldü - Son Dakika
19:28 Mescid-i Aksa İmamı: "Rahmet Kapısı Mescidi, Aksa'nın ayrılmaz bir parçasıdır" - Son Dakika
19:28 Kadıköy'deki cinsel saldırının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
19:26 "Manşetlerle ve Fotoğraflarla Kütahya" fotoğraf sergisi - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 19:33:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bugün sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]