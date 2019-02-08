20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapıldı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:38 Kaynak: AA
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20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapıldı