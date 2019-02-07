20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması, Yarın Yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yarın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Atamalar saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NEREDE YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının daha önce duyurduğu gibi 8 Şubat Cuma günü erişime açılacak. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla yarın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.