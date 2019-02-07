Son Dakika Haberleri: 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yarın Yapılacak

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yarın Yapılacak

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yarın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yarın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla yarın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:51 Kaynak: AA

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