20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:32
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