Son Dakika Haberleri: 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı
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20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:32 
Ekonomi
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