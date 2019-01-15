Son Dakika Haberleri: 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek.

Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat 2019'da yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:18 Kaynak: AA

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