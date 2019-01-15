20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek.
Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat 2019'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:18 Kaynak: AA
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