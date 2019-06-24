Son Dakika Haberleri: 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimi açıklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimi açıklandı

30 dakika önce

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı.

20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimi açıklandı, System.String[]
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:23 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı 20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak Meksika, uyuşturucu baronlarının lüks evlerini satıp parasını yoksullara dağıtacak İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 20:53:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimi açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]