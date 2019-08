20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) düzenlenen törende 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bilgisayar kurasıyla gerçekleştirildi. Atamasının yapıldığını gören öğretmen adayları sevinç gözyaşı döktü.

MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ülkemizde bayrağımızı daha yükseklere taşıyabilmek için çocuklarımızın göz ışıltısını daha çok artırabilmek için yeni meslektaşlarımızı, yeni arkadaşlarımızı çalışma odamıza davet etme günü. Her bir öğretmen arkadaşımın Milli Eğitim Bakanlığının değerli ve özel bir mensubu olduğunu saygın bir bireyi olduğunu bilmelerini özellikle isterim" dedi.

'ÖĞRETMENLİK PEYGAMBERLİK MESLEĞİDİR'

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere işaret eden Bakan Selçuk, "Öğretmenlik ateşten bir gömlek olmanın ötesinde ateşten bir kaftandır. Öğretmenlik hayali olmayanın, şefkati, merhameti olmayanın, çabası, gayreti, vicdanı olmayanın yapabileceği bir iş değildir. Öğretmenlik bir geçim vasıtası değildir. Öğretmenlik bir peygamberlik mesleğidir. Çocuklar sevdikleri öğretmenleri ile daha başarılı oluyorlar. O yüzden de şefkatin merhametin gereği çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu duygular ve düşünceler içerisinde hepinizin bizimle birlikte olmaya can attığını biliyorum değerli meslektaşlarım. Bu bağlamda da ülkemiz için daha iyiye daha güzele hizmet etme şerefini birlikte paylaşacağız" diye konuştu.

'ATMALAR 92 BRANŞTA'

Atamaların 92 branşta ve 79 ilde gerçekleştirileceğini belirten Bakan Selçuk, kontenjanların sadece belirli bölgelere dağılmadığına dikkat çekerek şu mesajları verdi:

"Örneğin İstanbul'da 3 bin 658 sözleşmeli öğretmen kontenjanı var ve bu aslında yaklaşık olarak bütün kontenjanın yüzde 18'ine denk geliyor. Yani Türkiye'mizin, memleketimizin her bölgesinden hizmete hazır olan arkadaşlarımız var. Ben bu çerçevede bütün yeni atanacak arkadaşlarımıza gönülden, yürekten başarılar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Eğer onlar bu duygularını, bu düşüncelerini, heyecanlarını kaybetmezlerse emin olun bayrağımızı çok daha yükseklere taşıyacağız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan bütün meslektaşlarımızı, özellikle bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla şerefle görev yapmaktayken şehit düşen öğretmenlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum."

'ÖĞRETMEN SAYISI 924 BİNE ULAŞTI'

Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki öğretmen doluluk oranının yüzde 89'dan yüzde 92'ye çıkacağını söyledi. Aydoğdu, "Toplam öğretmen sayımız 924 bine ulaşmış olacaktır. Öğretmen arkadaşlarımız atama gerçekleştikten sonra 2 Eylül itibarıyla okullarında görevlerine başlayacaktır" dedi.

ATAMALAR KURAYLA YAPILDI

Konuşmaların ardından bilgisayar kurasıyla atama işlemlerini başlatmak için 9 haneli atama kodu belirlendi. Atama kodunu öğretmenlerin söylediği rakamlarla belirleyen Ziya Selçuk, daha sonra atamaları başlatacak tuşa basması için öğretmen adaylarından birisinin kızını sahneye davet etti. Küçük kızın tuşa basmasıyla birlikte, bilgisayar kurasıyla illerdeki kontenjanlara göre tercih başvurusu yapan öğretmen adaylarının atama işlemleri başladı. Öğretmen adayları heyecan içinde salondaki dev ekrana yansıyan atama sonuçlarını takip ederken, ekrandan atamasının yapıldığını gören öğretmen adayları büyük mutluluk yaşadı. Atamasını törene birlikte geldiği yakınlarıyla kutlayan öğretmen adayları, sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.

20 bin sözleşmeli öğretmenin 5 bin 701'i Marmara Bölgesi'ne, 4 bin 435'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne, 3 bin 328'i Doğu Anadolu Bölgesi'ne, 2 bin 202'si Karadeniz Bölgesi'ne, 2 bin 181'i İç Anadolu Bölgesi'ne, bin 514'ü Akdeniz Bölgesi'ne ve 553'ü Ege Bölgesi'ne atandı. Kontenjanın 86'sı ise milli sporculara ayrıldı. En fazla kontenjan verilen 10 il şöyle; İstanbul (3 bin 658), Şanlıurfa (2 bin 53), Konya (bin 104), Van (861), Kahramanmaraş (828), Tekirdağ (638), Şırnak (611), Diyarbakır (539), Ağrı (522), Bursa (518)"

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA,