20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı - Son Dakika

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Bakan Ziya Selçuk, "Türkiye geneline baktığımız zaman öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.

Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen atama törenine katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında adaylar törene katılmadı. Bakan Selçuk, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının açılışını dün yaptıklarını belirterek, uzaktan da olsa öğrencilerle buluşma imkanına kavuştuklarını ve bir an önce okulların açılıp sağlıklı günlerin gelmesini temenni ettiklerini söyledi.

'MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAK ASLİ VAZİFEMİZ'Bugün 20 bin öğretmeni daha eğitim ailesine dahil ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Göreve başladığımız günden beri ekip arkadaşlarımla beraber hep öğretmeni merkeze alan bir bakış açısına sahip olduk. Her zaman öğretmenin hukuku, hakkı, hizmet içi eğitimi konularında belki yüzlerce kez vurgu yaptık. Bugün de aynı vurguyu yapmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin çocuklarıyla buluşması için yeni bir dönemi başlatmış oluyoruz. Salgın süresince ve bu dönemde gördük ki kendisine imkan verilen bütün arkadaşlarımız ellerinden gelenin çok çok fazlasını büyük bir gayretle, sorumlulukla yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Çünkü öğretmenlik akademik bilgi kadar bir vicdan işi. Aynı zamanda bizler almış olduğumuz sorumlulukla kendi gelişimimizle beraber çocuklarımızın, öğrencilerimizin gelişimini de büyük bir vazife olarak görüyoruz. Görevine yeni başlayacak yol arkadaşlarıma da seslenmek isterim; hepiniz hem zihninizi hem de bedeninizi etkin biçimde çalıştıracağınız, her zaman vicdanınızı bir pusula olarak göreceğiniz fedakarlıkla dolu mesleğe başlıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bu günlerde görüyoruz ki her zaman şartlar değişebilir. Milletimizin zor zamanında milletimizin yanında olmak bizim asli vazifemiz" dedi.'ÖĞRETMEN DOLULUK ORANI BUGÜN YÜZDE 93'E ULAŞMIŞ OLDU'Bakan Selçuk, en değerli varlık olan insan için, çocuk için çalıştıklarını kaydederek, çocukların hakkını, hukukunu korumanın peşinde olduklarını belirtti. Selçuk, "Ben Ziya öğretmen olarak her zaman sizin yanınızdayım. Sizin itibarınız benim itibarımdır, bizim itibarımızdır. Sizin sayenizde, sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacımızı büyük oranda karşılamış oluyoruz. Türkiye geneline baktığımız zaman öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu" diye konuştu. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenler ile şehit öğretmenleri rahmetle anan Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.Yeni atanan öğretmenlerin öğrencileriyle ne zaman bulaşacağının sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Okulların açılmasıyla ilgili takvime bağlı önümüzdeki süreçte zaten sizlerle paylaşmış olacağız. Yeni arkadaşlarımızın durumu şu anda sadece iş ve işlemlerin yapılmasına kaldı" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salonda bulunan gazetecilerden kura için rakam istedi. Kura numarasının '379658012' olarak belirlenmesinin ardından Bakan Selçuk butona basarak atamayı başlattı. Salondaki ekrandan adayların atandığı iller ve okulları yansıtılarak, 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.  Atama sonuçları 'e-devlet' ve 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden öğrenilebilecek. Öte yandan, milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 öğretmen ataması daha önce yapılmıştı.

Ziya Selçuk, Türkiye, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye "Kırmızı çizgi politikası" uyguladığını savunan Macron'a AK Parti'den sert tepki: Aynen iade ederiz Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Sokak ortasındaki vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü 18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı         
16:04
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı         
15:33
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:25
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı         
13:57
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu? Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?         
10:35
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi         
09:46
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı         
08:54
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 23:05:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei