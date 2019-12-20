20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 6 Ocak'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 6 Ocak'ta - Son Dakika

20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 6 Ocak'ta

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurularının 6 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 6 Ocak'ta, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurularının 6 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusunu paylaştı. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, 'Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik' kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvurular alınacaktır" denildi. Açıklamada başvuru koşullarına yer verilirken, branşlara yönelik kontenjan sayısı ve sözlü sınav merkezleri de duyuruldu. Başvuruların 6-10 Ocak'ta alınacağı, atama sonuçlarının ise 18 Mart'ta açıklanacağı bildirildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı
Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Son Dakika Haberleri
23:30 Yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
23:30 Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında soruları yanıtladı - Son Dakika
23:27 Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri - Son Dakika
23:26 Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
23:22 İris Gölü eski haline getirilecek - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:33:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 6 Ocak'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]