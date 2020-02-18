20 bin TL dolandırıcılık yapan kişi, 2 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 20 bin TL dolandırıcılık yapan kişi, 2 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

20 bin TL dolandırıcılık yapan kişi, 2 yıl sonra yakalandı

11 dakika önce

DENİZLİ'de, Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 yıl önce kendilerini jandarma olarak tanıtıp Mustafa Vural'ı (80) 20 bin TL dolandıran 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

20 bin TL dolandırıcılık yapan kişi, 2 yıl sonra yakalandı, System.String[]

DENİZLİ'de, Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 yıl önce kendilerini jandarma olarak tanıtıp Mustafa Vural'ı (80) 20 bin TL dolandıran 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu öğrenilirken, diğeri de bir eğlence mekanında yakalanıp, gözaltına alındı.

?İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, 2 yıl önce Bekilli ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan ve Mustafa Vural'ı 20 bin TL dolandırdığı belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, ilçede 45 güvenlik kamerasından 70 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelileri belirleyen Jandarma, Abdurrahman A.'yı Acıpayam ilçesindeki eğlence mekanında, düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer şüpheli Mehmet A.'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Mustafa Vural, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:36 Kaynak: DHA
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