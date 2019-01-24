Son Dakika Haberleri: 20 Bin Ton Kar Taşındı Ama Bitmedi

20 Bin Ton Kar Taşındı Ama Bitmedi

14 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadelesini sürdüren ekipler, her gün bin ton civarında karı ilçe merkezinden dışarıya taşıyor.

20 Bin Ton Kar Taşındı Ama Bitmedi, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadelesini sürdüren ekipler, her gün bin ton civarında karı ilçe merkezinden dışarıya taşıyor. Şu ana kadara 20 bin tondan fazla kar taşıyan ekiplerin yoğun mesaisi ise aralıksız devam ediyor.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de son yılların en etkili kar yağışı gerçekleşti. Bingöl'de en çok ismini aldığı Karlıova'ya düştü. 45 önce ilk karın düştüğü ilçede son 20 günde belirli aralıklarla etkisini arttırması nedeniyle kar kalınlığı yer yer 2 metreye kadar ulaştı. Kar nedeniyle ilçede zaman zaman hayat durma noktasına geldi. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından tam anlamıyla çalışan Karlıova belediyesine bağlı ekipler, günlük ortalama 16 saat mesai yaparak, ilçedeki bir çok cadde ve sokağın yolunu temizledi.Her gün bin ton civarında karı kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyan ekiplerin yoğun mesaisi ise halen devam ediyor. Ekiplerin şu ana kadar 20 bin tondan fazla karı ilçe dışına taşıdığı öğrenildi.

Yoğun bir mesai harcadıklarını belirten iş makinesi operatörü Mücahit Özyıldırım, "Bu sene kar çok bereketli geldi, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ortalama günlük bin tona yakın karı yükleyip merkez dışına taşıyoruz" dedi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, Kar, Güncel
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