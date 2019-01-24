20 Bin Tondan Fazla Kar Taşındı Ama Bitmedi
1 saat önce
20 bin tondan fazla kar taşındı ama bitmedi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde günlük bin ton karı kepçelerle kamyonlara yükleyerek taşıyan ekipleri yoğun mesai harcıyor Karla mücadele ekiplerinin şuana kadar 20 bin tondan fazla karı ilçe dışına taşıdığı öğrenildiBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova...
20 bin tondan fazla kar taşındı ama bitmedi Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde günlük bin ton karı kepçelerle kamyonlara yükleyerek taşıyan ekipleri yoğun mesai harcıyor
Karla mücadele ekiplerinin şuana kadar 20 bin tondan fazla karı ilçe dışına taşıdığı öğrenildi
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadelesini sürdüren ekipler, her gün bin ton civarında karı ilçe merkezinden dışarıya taşıyor. Şuana kadar 20 bin tondan fazla kar taşıyan ekiplerin yoğun mesaisi ise aralıksız devam ediyor.
Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de son yılların en etkili kar yağışı gerçekleşti. Bingöl'de en çok ismini aldığı Karlıova'ya düştü. 45 gün önce ilk karın düştüğü ilçede son 20 günde belirli aralıklarla etkisini arttırması nedeniyle kar kalınlığı yer yer 2 metreye kadar ulaştı. Kar nedeniyle ilçede zaman zaman hayat durma noktasına geldi.Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından tam anlamıyla çalışan Karlıova belediyesine bağlı ekipler, günlük ortalama 16 saat mesai yaparak, ilçedeki bir çok cadde ve sokağın yolunu temizledi.Her gün bin ton civarında karı kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyan ekiplerin yoğun mesaisi ise halen devam ediyor.Ekiplerin şuana kadar 20 bin tondan fazla karı ilçe dışına taşıdığı öğrenildi.
Yoğun bir mesai harcadıklarını belirten iş makinesi operatörü Mücahit Özyıldırım, "Bu sene kar çok bereketli geldi,bizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ortalama günlük bin tona yakın karı yükleyip merkez dışına taşıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:40 Kaynak: İHA
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