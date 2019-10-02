20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeliyle yaya güvenliği nöbeti tuttu

Yurt genelinde 'yaya güvenliği' nöbeti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca bu yılın yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesinin ardından "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve beraberindeki protokol üyeleri, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi dolayısıyla "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Yaya güvenliğini sağlamak üzere devletin tüm unsurlarının konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek amacıyla başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde yaya güvenliği nöbeti tutuldu. Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler, valilik binası önündeki yaya geçidini kullanarak farkındalık gösterdiler. Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Bektaş, "Ufak bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Daha önce de yaptık biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığımız bir süredir yaya önceliğine dikkat çekmek üzere yayanın trafikteki hareketlerine, sürücülerin müsaade etmesine dikkat çekmesine bir takım etkinlikler düzenliyor. Bugün de bu saat itibarıyla bütün Türkiye'de bu etkinlik yapılıyor. Bu kampanya trafikte de yaşayarak görüyoruz gayet etkili olmuş gibi duruyor. İnsanımız aslında farkındalık oluştuğunda yayasına saygılı, haklarını biliyor ve uyuyor. Bu çerçevede sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Bugün de denedik gördük. Yola indiğimizde ekstra bir uyarı olmadan trafik durdu ve yaya olarak karşıya geçebildik. Burada yayaların da yolun karşısına geçerken yaya kaldırımlarını gözetmeleri gerekiyor. Rastgele her yerden geçiş olunca o zaman düzenli bir trafiğe ulaşamıyoruz. Hem yayaların görevleri ve hakları var. Hem de sürücülerin görevleri ve hakları var. Ama bugünkü etkinliğimizin amacı öncelik yayanın. Ben katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik trafik polisi ve gönüllü trafik elçisi olan öğrencilerin sürücülere yaya güvenliğinin önemini anlatan broşür vermesi ile devam etti. İl genelinde 587 polis görev aldı.

EDİRNE - Türkiye genelinde bugün yapılan '2 Ekim'de hepimiz yaya geçitlerindeyiz' farkındalık etkinlikleri kapsamında, Edirne'de Selimiye Camisi önünde Vali Ekrem Canalp ve minik öğrenciler yaya güvenliği için sahaya çıktı.

Tarihi Selimiye Camisi'nin önünde kavşak güzergahında düzenlenen '2 Ekim'de hepimiz yaya geçitlerindeyiz' etkinliği kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri öğrencilere kırmızı düdük, şapka ve bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

"Edirneli sürücülere kurallara uydukları için teşekkür ediyorum"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, program kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, temel amacın trafikte insan sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Edirne'nin sürücüleri kurallara uyan en iyi illerden bir tanesiyiz şu anda. Ben kendim şahsen de gözlemle imkanım bulunuyor. Çok az kurallara uymayan olsa da bu tarz farkındalık etkinlikleri ile onlarda kurallara uyuyorlar. Bundan dolayı da Edirne'nin bütün sürücülerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Programa Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alparslan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.



TOKAT - Tokat'ta "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikle minik öğrenciler büyüklerine trafik kurallarına uymaları konusunda mesajlar verdi.

Türkiye'de trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisinin nöbet tutacağı uygulama yapıldı. 81 ilde olduğu gibi Tokat'ta uygulama Cumhuriyet Meydanı Gaziosmanpaşa Bulvarında yapıldı. Etkinlikte, Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu öğrencilerle birlikte yaya geçini kullandı. İçişleri Bakanlığın "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan ederek ülke genelinde yapılan uygulama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Ozan Balcı, "Tokat'ta trafik kurallarında önceki yıllara göre ölümlü ve yaralamalı kazalarda azalma var. Vatandaşlardan isteğimiz ve beklentimiz trafik kurallarına uymaları, yaya geçitlerini düzenli bir şekilde kullanmaları" dedi. Uygulamaya katılan minik öğrencilerde yaya geçitlerinin kullanılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda büyüklerine mesajlar verdi.

ORDU - Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Ordu'daki yaya geçitlerinde nöbet tutuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya farkındalığı oluşturmak için başlatılan 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında, 81 ilde 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeliyle yaya güvenliği nöbeti tutulmaya başlandı. Bu kapsamda, Ordu'da düzenlenen nöbette Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer başta olmak üzere, kurum müdürleri, daire başkanları, yaya geçidinin bulunduğu noktada sürücülere broşür dağıtarak, yayaların trafikteki önceliğini hatırlattı.

Nöbet hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, 81 ilde bu nöbetin tutulduğunu hatırlatarak, özellikle yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi hususu anlatılarak, sürücülerin bilinçlendirileceğini aktardı. Vali Seddar Yavuz, "Bu sayede sürücülerin yayalara öncelik vermesini sağlayacak bir adımı atmış olacağız. Bugün diyoruz ki 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' ve ilimizde tüm işaretlediğimiz yaya geçitlerinde gerek mülki idari amirlerimiz, gerekse güvenlik birimlerimiz tamamıyla yaya geçidi nöbeti tutmak sureti ile uygulamayı hayata geçirmiş olacaklar" dedi.

"Yayaların karıştığı kazalarda ciddi bir düşüş var"

Vali Seddar Yavuz, son dönemde bu uygulamalardan sonra yaya ölümlerinde çok ciddi bir azalma olduğunu da ifade ederek, "Bu kampanyadan sonra yayaların karıştığı kazalar da ciddi bir düşüş var. Doğru bir adım attığımızı görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Trafik denetimlerimizi çok arttırmış bulunuyoruz. Özellikle alkol ve uyuşturucu madde kullanan sürücülerin men edilmesi hususunda özellikle yoğun bir mesai harcıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Programda, İçişleri Bakanlığı tarafından 9-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 'Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin' yarışmasında ödülünü kazanan Ordulu öğrenciye hediyesi olan scooter, Vali Seddar Yavuz tarafından takdim edildi.

Ardından protokol üyeleri, yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda sürücülere bilgilendirici broşür dağıtarak, yayaların trafikteki önemini hatırlattı, uygulama hakkında düşüncelerini sordu.