20 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı - Son Dakika

Erzurum'da "Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" kapsamında 20 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzurum Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği program kapsamında borsanın hizmet binasında tören düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, dağıtımı yapılacak 200 süt sağım makinesinden 20'sinin bugün çiftçilere verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Erzurum'da vatandaşların birinci derecede geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Şehrimizde eskiden beri hayvancılık yaygın olarak yapılıyor. Çünkü Türkiye'de merası en fazlası olan iliz, mera varlığının yüzde 13 Erzurum'da. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediyemiz ile en az bir milyon büyükbaş hayvan varlığı olması konusunda hedef koyduk. Küçükbaş hayvan varlığında da en az 5 milyonluk hedefimiz olmalı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de tarım ve hayvancılığın kentin en önemli gelir kaynaklarından olduğunu dile getirerek, "Geleceğin en önemli stratejik ürünleri et ve süttür, bunlar olmadan olmaz, insan gelişimi sağlanamaz, sağlıklı insan olamaz. Bunların mutlaka sağlanması lazım." dedi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral'ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ın da katıldığı programın sonunda çiftçilere süt sağım makineleri dağıtıldı.