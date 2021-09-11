20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var - Son Dakika

Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey mahallesinde meydana gelen olayda, tamamı 18 yaşından küçük gençlerden oluşan yaklaşık 20 kişiden oluşan iki ayrı grup 'küfürleşme' meselesi yüzünden Turkuaz Sokak'ta bulunan bir otopark içerisinde kavga etti. Kavgada aldığı bıçak darbesi sonucu E.Ö. yaralanırken, olayın şüphelileri bölgeden kaçarak uzaklaştı.

HASTANENİN ÖNÜNDE YERE YIĞILDI

Olay yerinden yaya olarak ayrılan yaralı genç yaklaşık yüz metre ileride bulunan bir özel hastanenin önünde yere yığılırken burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

3 KİŞİ, ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen E.Ö'nün hastanede tedavisi sürerken, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.F.B. ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi ekipler tarafından yakalanarak ifadeleri alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.