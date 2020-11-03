20. Çukurova Cup Uluslararası Tenis Turnuvası

20. Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, Adana'da başladı.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Başkanı Ali Refah Keskin, kulüplerinde düzenlenen turnuvanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl Seyhan Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirdikleri organizasyona, 23 ülkeden 205 sporcunun katıldığını belirtti.

ATDSK'da 20 yıldır binlerce genç tenisçiyi buluşturduklarını aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Uluslararası turnuvamıza 20 yılda sayısız başarılı oyuncular katıldı. Bu turnuvaya katılan oyuncular ilerleyen yıllarda Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) düzeyinde çok iyi yerlere geldiklerini de görünce Adana'da böyle bir turnuvanın önemini görüyor, bunu 20 yıldır yapmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüze destekler sürdüğü sürece Adana'yı inşallah tenisin merkezi yapacağız."

Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın katıldığı etkinlikte, konuşmaların ardından 20'nci yıl pastası kesildi, yabancı sporculara yöresel lezzetler ikram edildi.

Turnuva, 7 Kasım'da sona erecek.