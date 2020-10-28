20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası
28.10.2020 22:39
20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda teklerde mücadele eden milli sporculardan Pemra Özgen ile İpek Öz, ikinci turda elendi.
20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda teklerde mücadele eden milli sporculardan Pemra Özgen ile İpek Öz, ikinci turda elendi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü gününde oynanan ikinci tur maçlarında Rumen Jaqueline Adina Cristian'a yenilen Pemra Özgen ile Macar Reka Luca Jani'ye mağlup olan İpek Öz, organizasyona veda etti.
Çiftlerde mücadele eden Melis Sezer ise Büyük Brtianyalı partneri Maia Lumsden ile yarı finale yükseldi.
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