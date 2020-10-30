20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda Melis Sezer, Büyük Britanyalı partneri Maia Lumsden ile çiftlerde ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın beşinci gününde Melis Sezer-Maia Lumsden çifti, final maçında Rumen Jaqueline Adina Cristian-Elena Gabriela Ruse ikilisi ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-3 ve 6-4'lük setler sonucunda 2-0 kaybeden Melis Sezer ve Maia Lumsden, turnuvayı ikinci tamamladı.

Teklerde yarı final maçlarında ise Rumen Jaqueline Adina Cristian'ı yenen Estonyalı Kaia Kanepi ile İngiliz Francesca Jones'u mağlup eden Rus Vera Zvonareva finale yükseldi.

Organizasyon yarın teklerde oynanacak final maçıyla sona erecek.