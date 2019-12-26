20 dakika kalbi durdu - Son Dakika
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20 dakika kalbi durdu

6 saat önce

Kalp krizi geçirdiğinde 20 dakika kalbi duran Yılmaz Uygun (50), yeniden hayata tutunmasına ilişkin, "18 senedir günde 2,5 paket sigara içiyordum. Damarım tıkanmış.

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Kalp krizi geçirdiğinde 20 dakika kalbi duran Yılmaz Uygun (50), yeniden hayata tutunmasına ilişkin, "18 senedir günde 2,5 paket sigara içiyordum. Damarım tıkanmış. Şimdi ikinci hayatıma başlamış gibi hissediyorum. Kalbim yeniden can buldu. Sigarayı bıraktım ve içenlere bir an önce bırakmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa hayat bizi bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, kalp krizi geçirdiğinde 20 dakika kalbi duran Yılmaz Uygun, yeniden hayata tutundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uygun, işe giderken aniden araçta bayıldığını hatırlattı.

Arkadaşlarıyla araçta işe giderken kendini çok kötü hissettiğini aktaran Uygun, şunları kaydetti:

"Beni hastaneye götürmeyi teklif ettiler. Ben de gerekli olmadığını söyledim. O esnada bayılmışım. Arkadaşlar beni yakın bir hastaneye götürmüşler. Kalbim durduğu için ilk müdahale acilen orada yapılmış. Daha sonra ambulansla Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne sevk ettiler. Anjiyo sonrasında eski sağlığıma hemen kavuştum."

Uygun, 18 senedir günde 2,5 paket sigara içtiğini belirterek, "Damarım tıkanmış. Şimdi ikinci hayatıma başlamış gibi hissediyorum. Kalbim yeniden can buldu. Sigarayı bıraktım ve içenlere bir an önce bırakmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa hayat bizi bırakıyor." ifadelerini kullandı.

"Hastanın damarı yüzde 100 tıkalıydı"

Hastaya müdahale eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun da Medipol Mega'ya ulaştığında hastanın bilincinin kapalı bir şekilde solunum cihazına bağlı olduğunu, hastayı, kardiyolog Dr. Öğr. Üyesi Beytullah Çakal ile birlikte acil anjiyoya aldıklarını bildirdi.

Boztosun, şunları kaydetti:

"Yapılan anjiyo neticesinde sağ taraftaki damarın yüzde 100 kapalı olduğunu gördük. Hastanın bu kalp krizi sonrası kalbinin durmasına bağlı olarak kalpte ritim bozukluğu oluştuğunu fark ettik. Bu sebepler ile bilinci kapalıydı. Hızlı bir şekilde tıkalı olan damara müdahale ederek damar açıldı. Operasyon sonrası hasta 2 gün yoğun bakımda kaldı. Solunum cihazından ayrıldı ve hasta ayaktan sağlıklı bir şekilde evine taburcu edildi.

Yaklaşık 20 dakika kalbi duran hastamıza 20'ye yakın şok verilmiş, ilk müdahale ile hayata dönmüş. Erken müdahale edilmeseydi hastayı kaybedebilirdik. Kriz esnasında kalbe yapılacak erken müdahale hayat kurtarır. Biz de hastamızın tamamen tıkanmış damarını anjiyo yöntemi ile acilen açtık."

"Bazı hastalar bu kadar çabuk iyileşme göstermeyebilir"

Anjiyo işlemini Boztosun ile birlikte gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Beytullah Çakal ise erken müdahalenin önemine işaret etti.

Çakal, "Bu tür vakalara müdahale işlemlerinde hızlı olmak çok önemli. Yılmaz Uygun'un geldiğinde tansiyonu düşük olduğu için kalbine destek cihazı bağladık. Bu işlem kalbe gerekli desteği sağladı. Hasta, işlemden sonra hızlıca iyileşme sürecine girdi. Bazı hastalar bu kadar çabuk iyileşme göstermeyebilir. Eğer doktorun müdahalesi geç olursa, kalp durmasının üstünden çok vakit geçmişse, beyinde ciddi hasar kalabiliyor. Ayrıca, yatalak bakım hastaları olarak evde bakıma ihtiyaçları olabiliyor. Bu hastadaki avantajımız erken müdahale olmasıydı. Yaptığımız müdahalelerin sonunda kendisi kısa sürede şifa ile taburcu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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