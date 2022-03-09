KASTAMONU - 20 DEAŞ zanlısının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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KASTAMONU - 20 DEAŞ zanlısının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı

09.03.2022 17:31

Kastamonu merkezli 4 ilde düzenlenen ve 20 şüphelinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunun görüntüleri paylaşıldı.

Kastamonu merkezli 4 ilde düzenlenen ve 20 şüphelinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunun görüntüleri paylaşıldı.

Jandarmanın basınla paylaştığı operasyon görüntülerinde, jandarma ekiplerinin şüphelilerin evine girdiği anlar, içeride yapılan arama, şüphelilerin yakalanması yer alıyor.

İkametlerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, kasatura, 30 cep telefonu, 13 sim kart, 21 flash bellek, 8 dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, 3 tablet, 4 harddisk, 8 fişek, 72 yasaklı yayın ve kitap, banka dekontları ve CD/DVD ele geçirildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 Mart'ta Kastamonu, Gaziantep, İstanbul ve Konya'da 24 adrese düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları tespit edilen 10'u yabancı uyruklu 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

KASTAMONU - 20 DEAŞ zanlısının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı
KASTAMONU - 20 DEAŞ zanlısının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı
KASTAMONU - 20 DEAŞ zanlısının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı

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Kastamonu, Jandarma, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - 20 DEAŞ zanlısının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika


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