20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı - Son Dakika

20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı

09.10.2020 11:20
20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı, System.String[]

Isparta'nın Aksu ilçesinde 4 yıl önce İl Özel İdaresi'nin fidan desteğiyle 20 dekarda başlayan çilek üretimi bugün 200 dekara ulaştı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde 4 yıl önce İl Özel İdaresi'nin fidan desteğiyle 20 dekarda başlayan çilek üretimi bugün 200 dekara ulaştı. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, "Tüketici tarafından pazarlarda ve manavlarda ısrarla aranılan çilek çeşidi olarak Aksu Yayla çileği bir marka haline gelmiştir" dedi.

Isparta'nın Aksu ilçesi ve köylerinde 2016 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 20 dekarlık alanda çilek üretimi başladı. İlçede çilek üretimi albion çeşidinin bölgeye uyum sağlaması ve kalite ile verimin yüksek olması nedeniyle çiftçiler tarafından oldukça ilgi gördü. Konuyla ilgili açıklama yapan Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, "Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun talimatları doğrultusunda, İl Müdürlüğü olarak küçük ölçekli tarım arazilerinin değerlendirilmesi, birim alandan daha fazla gelir elde edilmesi ve kırsal alanda istihdam sağlanması amacı ile pazar sorunu olmayan çilek üretiminin yaygınlaştırılması için 2020 yılında Müdürlüğümüzce hazırlanan Çilek Yetiştiriciliği Projesi ile İl Özel İdaresi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 61 dekar alana dikimi yapılması için çilek fidesi desteği sağlanmıştır" dedi.

"Marka haline geldi"

İl Müdürlüğü teknik personelinin her hafta saha ve eğitim çalışması yaptığını dile getiren Adıgüzel, "Aksu İlçesi Yılanlı Köyünde 10 dekar alanda ve merkez Yakaören köyünde 5 dekar alanda örtü altı çilek üretimi yapılarak, 15 Mayıs'ta başlayan üretim yaklaşık 1 ay öne çekilmiş ve hasat dönemi Kasım ayına kadar uzatılmıştır. Gelinen süreçte Aksu İlçesinde çilek üretim alanı 200 dekara ulaşmış ve tüketici tarafından pazarlarda ve manavlarda ısrarla aranılan çilek çeşidi olarak Aksu yayla çileği bir marka haline gelmiştir" diye konuştu. - ISPARTA

20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı
20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı
20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı
20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı

Isparta, Tarım, Çilek, Aksu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi Pandemide işleri azalan esnaf için emsal karar: Kirası yarıya düşürüldü Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak
Son Dakika! Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti         
12:35
Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı         
12:02
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti         
11:11
Türkiye çay ihracatından 9 ayda 12 milyon dolar kazandı Türkiye çay ihracatından 9 ayda 12 milyon dolar kazandı         
11:11
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 12:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei