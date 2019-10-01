Son Dakika Haberleri: 20'den fazla kanser türünün teşhisine imkan veren yeni bir kan testi geliştirildi
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20'den fazla kanser türünün teşhisine imkan veren yeni bir kan testi geliştirildi

43 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kanser araştırmaları enstitüsü, kanser hastalarında erken teşhise imkan kılacak yeni bir kan testi geliştirdi

20'den fazla kanser türünün teşhisine imkan veren yeni bir kan testi geliştirildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kanser araştırmaları enstitüsü, 20'den fazla kanser türüne erken teşhis imkanı kılacak yeni bir kan testi geliştirdi.


Dana-Farber isimli araştırma merkezi, toplam 3 bin 600'den fazla kanserli ve kansersiz bireylerden alınan kan örnekleri üzerinde deney yaptı. Yeni yöntem sayesinde aralarında akciğer ve pankreas kanserinin yanı sıra lösemi gibi 20'den fazla çeşit kanser türü, yüksek doğruluk oranı ile teşhis edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:16 
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