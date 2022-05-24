20. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
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20. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ağustos'ta başlayacak

24.05.2022 10:11
20. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ağustos'ta başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 20. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ağustos'ta başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 20. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ağustos'ta başlayacak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün organize ettiği yarışma, fotoğraf sanatçılarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve gerektiğinde uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak üzere 1984'ten beri 2 yılda bir düzenleniyor.

Bu yıl "İnsan ve Yaşam", "Doğal Hayat" ve "Tarihi Yapılar" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 141 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya ilişkin şartnameye ve detaylı bilgiye "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek ve yarışmacılar başvurularını bu adresten e-devlet sistemine yönlendirilerek 1 Ağustos-12 Eylül'de çevrim içi yapabilecek.

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Kaynak: AA

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika


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