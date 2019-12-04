Son Dakika Haberleri: "20. Devlet Türk Sanatları Yarışması" ödülleri yarın törenle verilecek
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"20. Devlet Türk Sanatları Yarışması" ödülleri yarın törenle verilecek

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "20. Devlet Türk Sanatları Yarışması"nda ödüller, yarın düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "20. Devlet Türk Sanatları Yarışması"nda ödüller, yarın düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmanın ödül töreni, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla yarın saat 14.30'da Mustafa Necati Kültür Evi'nde yapılacak.

Seçici kurul, yarışmanın ilk bölümüne yapılan 108 başvurudan hüsn-i hat alanında iki eseri ayrı ayrı 20 bin liralık "başarı" ödülüne, bir eseri 5 bin liralık "mansiyon"a layık gördü. Tezhip alanında başarı ödülüne bir, mansiyona üç eser layık görüldü. Minyatür'de üç eser ayrı ayrı 5 bin liralık mansiyon ödülü aldı.

Yarışmanın sergileme ödülü olarak yine ayrı ayrı verilecek biner liralık ödülü ise sergilenmeye layık görülen 18 esere takdim edilecek. Düzenlenecek törenin ardından eserlerin yer aldığı sergi açılacak ve 16 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

20. Devlet Türk Sanatları Yarışmasının ikinci bölümünün ise 2020 yılında ebru, katı, çini deseni ve kalemişi kategorilerinde yapılması planlanıyor.

Özgül Özkan Yavuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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