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20. Dönem Milletvekili Aydın: "Lütfü Türkkan, siyasi mevtadır" - Son Dakika

20. Dönem Milletvekili Aydın: "Lütfü Türkkan, siyasi mevtadır"

02.07.2021 16:28
20. Dönem Milletvekili Aydın:

DÜZCE(İHA) – 20. dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın sözlerine sert tepki göstererek, "Lütfi Türkkan'ın, rahmetli Erbakan hocamızı ağzına dolaması, bu arkadaşımızı siyasi bir mevtaya dönüştürecektir.

DÜZCE(İHA) – 20. dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın sözlerine sert tepki göstererek, "Lütfi Türkkan'ın, rahmetli Erbakan hocamızı ağzına dolaması, bu arkadaşımızı siyasi bir mevtaya dönüştürecektir. Kendi tabutuna son çiviyi çakmıştır. Kanal İstanbul'u eleştirebilirsiniz ama ona 'hayali temel' demek ayıptır, bu arkadaşımızı kınıyorum, özür dilemesini tavsiye ediyorum" dedi.

20. dönem Zonguldak Milletvekili, Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Lütfü Türkkan'ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Lütfü Türkan'ın açıklamalarının cahilce bir açıklama olduğunu belirten Aydın, "Bu arkadaşımızınız yaptığı açıklama çok talihsiz bir açıklama, cahilce bir açıklama. Ben açıkçası kendisini tanımıyorum, kamuoyundan tanıyorum. Kamu arazine çiftlik kurup çiftliği yıkılmış bir arkadaş. Merhum Erbakan hocamızı diline dolamış olması, onla ilgili bu cümleyi sarf etmiş olması bizi rencide etti, rahatsız etti, incitti. Merhum Erbakan hoca dünya siyasetine mal olmuş bir isimdir. Akademik hayatında da zirve yapmış bir insandır. 1950 yılından Almanya ya gitmiş 1,5 senede üç tane doktora yapmış. Bir doktora 5 senede yapılırken, O 1,5 senede 3 tane doktora yapmıştır. Bu arkadaşımıza benim Erbakan Etkisi kitabımı okumasını tavsiye ederim. Türkiye'deki sanayi fikrini ağır sanayi fikrini teknolojik sanayi fikrini gençliğe aşılayan kişidir. Almanya'da kendisine çok iyi maaşlar ve imkanlar verilmesine rağmen orada gördüklerini Türkiye'de yapmak için gelmiş, Gümüş Motor fabrikasını kurmuştur. Bu da Türkiye'de ilktir. Bu arkadaşımızın bunları bilmesi lazımdır. Açıklamaları fevkalade ayıp buluyorum, yakışıksız buluyorum. Çünkü Merhum Erbakan'ın hayali temel kavramı ile yeniden bu şekilde gündeme getirmesi çok ayıptır, çok nezaketsiz yaklaşımdır. Erbakan hocamız organize sanayi bölgelerini kuran adamdır. Türkiye'deki 1977 yılına kadar kurulan sanayi bölgeleri Erbakan döneminde kurulmuştur. Bu arkadaşımıza tavsiyem derhal İstanbul'a gidip Erbakan hocamızın mezarı başında kendisinden helallik dilemesidir" dedi.

"Kendisini kınıyorum"

"Kanal İstanbul'u eleştirebilirsiniz ama ona hayali temel demek Sayın Tayyip Erdoğan'a yapılabilecek fevkalade ayıptır" diyen Aydın, konuşmasına şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı ile ilgili de yaptığı açıklamalarda fevkalade isabetsizdir. Cumhurbaşkanını eleştirebilirsiniz. Yaptığı icraatları yolların uzunluğunu kısalığını, pahalılığını ucuzluğunu, köprüleri yani icraatları ile ilgili açıklamalarını eleştirebilirsiniz. Ama Erdoğan'ı attığı temelleri hayali temel diye sıfatlandırmak gerçeğe aykırı bir şey, ayıp bir şey. Bu arkadaşımız Kocaeli'ne giderken hangi yollardan gidiyor, hangi köprülerden geçiyor. Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'de 150 yıllık bu ülkenin bu devletin, Osmanlının hayallerini gerçekleştirmiş. Ben AK Partili değilim. Netice itibariyle ben Yeniden Refah Partiliyim ama Tayyip Erdoğan dünya siyasetine geçmiş bir başarı hikayesidir. Eksiğini yanlışını hep beraber çok söyledik. Ama bir gerçek var ki bugün Türkiye onun yaptığı yollardan onun yaptığı köprülerden geçiyor. Bu arkadaşımız her gün bu köprüleri yolları kullanıyor. Kanal İstanbul'u eleştirebilirsiniz ama ona hayali temel demek Tayyip Erdoğan'a yapılabilecek fevkalade ayıptır, bu arkadaşımızı kınıyorum, bu açıklamasından dolayı da kamu oyundan özür dilemesi Sayın Erbakan'dan da Sayın Erdoğan'dan da özellikle kendisine tavsiye ediyorum. Çünkü Erbakan hocamızı bu şekilde dileni dolayan bir kişi siyasi mevta demektir."

"Siyasete, insanlığa yakışmayan hareketler"

Lütfi Türkan'ın yaptığı hareketlerin yakışıksız olduğunu söyleyen Aydın, "Bu arkadaşımız devletin ormanına vakıf arazisine kaçak çiftlik yapmış. Yıkılırken de gelen gazeteciyi dövdürmüş bir siyasetçi olarak aklımızda kalmış bir arkadaşımız. Hep yaptığı hareketler yakışıksız hareketlerdir. Ne insanlığa, ne de siyasetçiye yakışmayan hareketlerdir. Böyle bir insanın hele de Rahmetli Erbakan hocamızı da ağzına bu şekilde dolması da tamamen bu arkadaşımızı siyasi bir mevta hareketine dönüştürecektir. Kendi tabutuna son çiviyi çakmıştır. Kendisine tavsiyemiz özür dilemesi ve Erbakan Hocamızın mezarına gidip helallik istemesidir" şeklinde konuştu. - DÜZCE

20. Dönem Milletvekili Aydın: Lütfü Türkkan, siyasi mevtadır
20. Dönem Milletvekili Aydın: Lütfü Türkkan, siyasi mevtadır

Lütfü Türkkan, Milletvekili, Zonguldak, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 20. Dönem Milletvekili Aydın: 'Lütfü Türkkan, siyasi mevtadır' - Son Dakika


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