20 dönümlük alana yapılan spor kompleksi 3 ay sonra açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
20 dönümlük alana yapılan spor kompleksi 3 ay sonra açılacak

20 dönümlük alana yapılan spor kompleksi 3 ay sonra açılacak

06.02.2021 08:43

20 dönümlük alana yapılan spor kompleksi 3 ay sonra açılacakSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde spor salonunu yenilemeye alan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, içerisinde çok farklı spor alanlarını barındıran tesisin 3 ay içerisinde tamamen kullanıma açılacağını duyurdu.

20 dönümlük alana yapılan spor kompleksi 3 ay sonra açılacak

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde spor salonunu yenilemeye alan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, içerisinde çok farklı spor alanlarını barındıran tesisin 3 ay içerisinde tamamen kullanıma açılacağını duyurdu.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi sonrasında büyük yıkımın yaşandığı Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda yaşayan vatandaşlar, Camili, Karaman ve Korucuk mahallelerinde yapılan yeni yerleşim yerlerine büyük rağbet gösterdi, çok sayıda kamu kurumu da bölgeye taşındı. İlçe nüfusunun büyük bir kısmının bölgede yaşaması nedeniyle mevcut spor tesislerinin yetersiz kaldığını fark eden Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan Yenikent Spor Salonu'nu tadilata aldı. 20 dönümlük alanda bulunan salon tamamen yenilenirken araziye futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, voleybol sahası bocce ve yüzme havuzunun yanı sıra yürüyüş parkurları yapımına başlanıldı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Özgür Aygün, "Spor alanı ilan edilen bu 20 dönümlük alan üzerinde sadece Yenikent Spor Salonu'muz vardı. İçerisinde 3 tane bireysel salon vardı. Biz de buraya daha ne yapabiliriz düşüncesiyle birlikte spor salonu içerisindeki bireysel antrenman salon sayısını 5'e çıkardık. Fitness, karate ve pilates salonlarının yanına boks, kick boks, jimnastik ve masa tenisi yeni branşları da ekleyeceğiz. Zaten salonumuzda hentbol, voleybol ve basketbol antrenmanları da devam ediyor. Dış yerleşkede de yaptığımız planlama ile birlikte bir futbol sahasını buraya kazandırmak amaçlı çalışmalarımızı tamamladık. 65'e 105 ölçülerindeki sahamızı Bölgesel Amatör Lig'inin müsabakalarının yapılabileceği bir hale getirdik. Bocce sahasını da buraya inşa ederek girişe konuşlandırdık. Uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir saha. İçerisinde 4'e 15 metreden oluşan 30 tane saha var. Alt yerleşkeye ise voleybol sahası ve basketbol sahasını inşa ettik. Arkasına önümüzdeki hafta tenis kortu yapmaya başlayacağız. Yaza doğru ise açık yüzme havuzu inşa edeceğiz. Mayıs ayında ona da başlayacağız. Alttaki yerleşkede bir binamız var. Gençlik merkezimize bağlı olarak 'Genç Ofis' ismiyle adlandırıp bu bölgede faaliyetlerimize devam edeceğiz. Burada sadece spor salonumuz vardı. Şu anda bu spor alanlarıyla birlikte yürüyüş parkuru da planladık. Hem salonun ve boccenin etrafına hem de Genç Ofis'in oraya da yapacağız. Böylelikle 724 halka açık ücretsiz spor sahalarını bu bölgeye kazandırmış olacağız dedi.

İl genelinde çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Aygün, "Bu süreçte İl Müdürlüğü olarak özellikle yeni stadın çevresinde dış sektöre de sahalar inşa ettik. Özellikle akademik liglerin oynanabileceği ölçülerde bir saha. Onun yanına ise 2 tane halı saha, dış sektör için tenis kortu ve basketbol ile voleybol sahası inşa edeceğiz. Bunların öncesinde zaten 15 günde 1 kullanılan yeni stadımıza kapalı atletizm pisti kazandırdık. Bu Türkiye'de ilk olan bir pist. 120 metre uzunluğundaki pisti kış aylarında sporcularımız olumsuz hava şartlarına maruz kalmadan rahatça antrenmanlarını yapabiliyorlar ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Adapazarı, basketbol, Hisarcık, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 dönümlük alana yapılan spor kompleksi 3 ay sonra açılacak - Son Dakika


Son Dakika
10:26 İsmail Kartal'ın yönetimden ilk talebi Zajc ile sözleşme uzatılması
10:22 İsmail Kartal "Acilen çağırın" dedi! Miha Zajc'ın menajeri apar topar İstanbul'a geliyor
10:09 iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Modellerinin Kılıfları Sızdı
10:05 Video internete sızdı! İşte iPhone 15'lerde bizi bekleyen büyük değişiklikler
10:00 Yok böyle istek! Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
09:56 Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
09:52 Putin, Rusya'daki en eski camiyi ziyaret etti! Kendisine Kur'an-ı Kerim hediye edildi: İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar
09:48 Putin'den cami ziyareti! Hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i alıp İsveç'teki skandala gönderme yaptı
09:49 Alex de Souza'dan İsmail Kartal'a destek: Bol şans dilerim hocam
09:45 Alex de Souza'dan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'a destek: Bol şans dilerim hocam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2023 10:30:32. #1.13#
SON DAKİKA: 20 dönümlük alana yapılan spor kompleksi 3 ay sonra açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement