Edirne'nin Havsa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 23 Kasım Kavşağı'nda, R.P'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili sürücü R.P. ve İran uyruklu Q.H. gözaltına alındı.