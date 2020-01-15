20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

20 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Malkara Bölge Trafik İstasyonu önünde uygulama yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 59 ZL 749 plakalı panelvanın sürücüsü, ilçeye yaklaşık 3 kilometre kala araçtan inerek kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araçtaki kontrollerinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındaki Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı, lastik bot ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.

20 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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