Son Dakika Haberleri: 20. Ege Uluslarası Gençlik Turnuvası Başladı

20. Ege Uluslarası Gençlik Turnuvası Başladı

1 saat önce

20. Ege Uluslararası Gençlik Turnuvası açılış maçında Rusya-Makedonya ile karşı karşıya geldi.

20. Ege Uluslarası Gençlik Turnuvası Başladı, System.String[]
20. Ege Uluslararası Gençlik Turnuvası açılış maçında Rusya- Makedonya ile karşı karşıya geldi.

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in tribünden takip ettiği maçta Rusya U16 Milli Takımı deyim yerindeyse gol olup yağdı. Rusya karşılaşmayı 4-0 kazandı.

20. dakikada karşılaşmanın ilk golü Arsen Zakharian'ın ayağından geldi. İlk yarı 1-0 tamamlandı. 50. dakikada Artem Sokolov ceza sahası içinde yere düşürülünce maçın hakemi penaltı kararı verdi. Sokolov kullandığı penaltıyı gole çevirerek durumu 2-0'a getirdi. 51. dakikada penaltının ardından oyunun başlamasıyla topla buluşan Malygin skoru 3-0'a getirdi 60. dakikada tekrar sahneye çıkan Artem Sokolov kendisinin 2, maçın da son golünü attı. Karşılaşma Rusya'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:43 Kaynak: İHA

Tire, Tayfur Çiçek, Rusya Federasyonu, Ege, Spor
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