20. Ege Uluslarası Gençlik Turnuvası Başladı
1 saat önce
20. Ege Uluslararası Gençlik Turnuvası açılış maçında Rusya-Makedonya ile karşı karşıya geldi.
20. Ege
Uluslararası Gençlik Turnuvası açılış maçında Rusya- Makedonya
ile karşı karşıya geldi. Tire
Belediye Başkanı Tayfur Çiçek
'in tribünden takip ettiği maçta Rusya U16 Milli Takımı deyim yerindeyse gol olup yağdı. Rusya karşılaşmayı 4-0 kazandı.
20. dakikada karşılaşmanın ilk golü Arsen Zakharian'ın ayağından geldi. İlk yarı 1-0 tamamlandı. 50. dakikada Artem Sokolov ceza sahası içinde yere düşürülünce maçın hakemi penaltı kararı verdi. Sokolov kullandığı penaltıyı gole çevirerek durumu 2-0'a getirdi. 51. dakikada penaltının ardından oyunun başlamasıyla topla buluşan Malygin skoru 3-0'a getirdi 60. dakikada tekrar sahneye çıkan Artem Sokolov kendisinin 2, maçın da son golünü attı. Karşılaşma Rusya'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:43 Kaynak: İHA
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