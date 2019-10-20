20 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Süper Lig Kısa Özet
00:30 Taraftar
01:00 Maç Sonu
01:30 Maç Saati
03:15 Dünden Bugüne
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:30 Süper Lig Özel
05:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Süper Lig Özel
10:30 Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
13:35 Maç Başlıyor
14:00 İM Kayserispor - Kasımpaşa
14:45 Devre Arası
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:00 İM Kayserispor - Kasımpaşa
16:00 Maç Sonu
16:30 Taraftar
17:00 Maç Önü
17:00 UEFA Avrupa Ligi
18:00 Maç Önü
19:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe
19:45 Devre Arası
20:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe
21:00 Maç Sonu
21:15 Maç Önü
22:30 Maç Saati
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin