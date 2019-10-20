20 Ekim 2019 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Aşk Yeniden

03:30 Şevkat Yerimdar

05:45 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı