Son Dakika Haberleri: 20 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 20 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

20 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

1 saat önce

20 Ekim 2019 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

20 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Hızlı Ve Öfkeli 7

03:30 Müzik Arası

04:45 Ver Elini Aşk

07:00 Akasya Durağı

08:30 Sağlıklı Pazarlar

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

15:00 Zalim İstanbul

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Konuk

Kanal D, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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