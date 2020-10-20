Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Extra
00:30 Süper Lig Maç Sonu
01:00 beIN Manşet
02:45 Maç Saati
03:00 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:45 Süper Lig Maç Sonu
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Jaap Uilenberg İkili Mücadeleler
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
09:00 Gamer
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 Süper Lig Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:00 Extra
12:00 Kolaysa Anlat
12:00 Maç Saati
13:30 Süper Lig Maç Özetleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:15 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Taraftar
16:45 My Story
17:00 Taraftar
17:00 beIN Teknik
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
20:00 Galatasaray - A. Alanyaspor
20:45 Süper Lig Devre Arası
20:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21:00 Galatasaray - A. Alanyaspor
21:50 Leipzig - Başakşehir
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Maç Saati
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Leipzig - Başakşehir
23:00 Extra
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika