20 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı
20.10.2020 06:42
20 Ekim 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:50 52 Hafta
01:55 Diriliş Ertuğrul
02:00 52 Hafta
02:15 Seksenler
03:05 Fazlası Zarar
03:50 Gönül Dağı
05:00 Acemi Anneler
06:00 Nirvana Alevler İçinde
08:00 Tövbeler Olsun
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı
11:00 Kalk Gidelim
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Masumlar Apartmanı
23:40 Dizi
23:45 Gönül Dağı
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