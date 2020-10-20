20 Ekim 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Ekim 2020 Tv8 Yayın Akışı
20.10.2020 06:42
20 Ekim 2020 Salı günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kırmızı Oda
00:30 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
03:00 Para Bende
03:35 Doya Doya Moda
04:05 Oynat Bakalım
04:30 8x8
04:30 En Şık Benim
05:45 Bilginiz Olsun
06:00 En Şık Benim
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2020
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 Masterchef Türkiye 2020
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