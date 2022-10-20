Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Bein 1. Lig
01:30 Final
03:00 Süper Lig Haftası
03:30 İstatistik Bankası
04:00 A. Konyaspor - Gaziantep Fk
05:45 Haftanın Golleri
06:00 M. Başakşehir - İstanbulspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Samsunspor - Fenerbahçe
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Beşiktaş - Antalyaspor
14:00 Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Galatasaray - C. Alanyaspor
15:00 Trabzonspor - Dg Sivasspor
15:30 Fenerbahçe - M. Başakşehir
16:00 Y. Kayserispor - Galatasaray
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 Beinspired
23:30 Süper Lig Haftası
Son Dakika › TV › 20 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika