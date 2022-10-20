Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Aktüel Futbol
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Genoa - Spal
04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:45 Avrupa'dan Futbol
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Hollanda Eredivisie Özetler
09:35 Spor Toto Süper Lig Goller
09:45 Spor Toto 1. Lig Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:45 İskoçya Premiership Özetler
11:00 Spor Manşet
12:15 Şampiyonlar Ligi Özetler
12:30 Gün Ortası
13:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:15 Dünya Kupası Hikayeleri
19:50 Spor Takvimi
19:55 Frutti Extra Bursaspor - Joventut
21:55 Udinese - Monza
Son Dakika › TV › 20 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika