20 evden 1 milyon TL değerinde hırsızlık yapan çete çökertildi

İstanbul'da 20 evden hırsızlık yaparak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 20 kişilik çete çökertildi. Hırsızların, sokaklarında güvenlik kamerası bulunmayan evleri tercih ettiği ve kapıları plastik kart yardımıyla kolayla açtıkları öğrenildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu, Başakşehir, Kağıthane, Bayrampaşa, Esenler, Avcılar, Üsküdar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece'de bulunan 20 evde gerçekleşen hırsızlık olayı ve kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirin kişilerin kamera bulunmayan sokaklarda ki evleri hedef aldığı tespit edildi. Hırsızların kiraladıkları araçlarla ilk önce tespit yapıp, daha sonra plastik kart yardımıyla evlere girip ziynet eşyalar ve elektronik eşyaları alarak kaçtıkları öğrenildi. Ayrıca, hırsızlar evde buldukları araç anahtarlarını da aldıkları belirlendi.

EVLERDEN YAKLAŞIK 1 MİLYON TL HIRSIZLIK

Yapılan çalışmaların devamında ekipler, İstanbul genelinde 15 adrese operasyon yaptı. Operasyonda, çete elebaşı Kenan D'(19) nin de arasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Elebaşı Kenan D'nin hırsızlıktan suç kaydının olduğu tespit edildi. Evlerden yaklaşık 1 milyon TL hırsızlık yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyette biten işlemlerinin ardından adliye ye sevk edildi.

Öte yandan, polisin, 3 ay süren takip sırasında çete üyesi 10 kişiyi ara operasyonlarla yakaladığı ve bu kişilerin tutuklandığı bildirildi.

(İHA)