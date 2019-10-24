Son Dakika Haberleri: 20 evden 1 milyon TL değerinde hırsızlık yapan çete çökertildi
Son Dakika Güncel 20 evden 1 milyon TL değerinde hırsızlık yapan çete çökertildi

20 evden 1 milyon TL değerinde hırsızlık yapan çete çökertildi

1 saat önce

İstanbul'da 20 evden hırsızlık yaparak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 20 kişilik çete çökertildi.

20 evden 1 milyon TL değerinde hırsızlık yapan çete çökertildi, System.String[]

İstanbul'da 20 evden hırsızlık yaparak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 20 kişilik çete çökertildi. Hırsızların, sokaklarında güvenlik kamerası bulunmayan evleri tercih ettiği ve kapıları plastik kart yardımıyla kolayla açtıkları öğrenildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu, Başakşehir, Kağıthane, Bayrampaşa, Esenler, Avcılar, Üsküdar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece'de bulunan 20 evde gerçekleşen hırsızlık olayı ve kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirin kişilerin kamera bulunmayan sokaklarda ki evleri hedef aldığı tespit edildi. Hırsızların kiraladıkları araçlarla ilk önce tespit yapıp, daha sonra plastik kart yardımıyla evlere girip ziynet eşyalar ve elektronik eşyaları alarak kaçtıkları öğrenildi. Ayrıca, hırsızlar evde buldukları araç anahtarlarını da aldıkları belirlendi.

EVLERDEN YAKLAŞIK 1 MİLYON TL HIRSIZLIK

Yapılan çalışmaların devamında ekipler, İstanbul genelinde 15 adrese operasyon yaptı. Operasyonda, çete elebaşı Kenan D'(19) nin de arasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Elebaşı Kenan D'nin hırsızlıktan suç kaydının olduğu tespit edildi. Evlerden yaklaşık 1 milyon TL hırsızlık yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyette biten işlemlerinin ardından adliye ye sevk edildi.

Öte yandan, polisin, 3 ay süren takip sırasında çete üyesi 10 kişiyi ara operasyonlarla yakaladığı ve bu kişilerin tutuklandığı bildirildi.

(İHA)

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı İmamoğlu: İlk defa bu ülkede temel atmama töreni yapacağım
Davutoğlu'ndan parti binası mühürlenmesine ilk tepki: Bunlar ufak tefek şeyler, biz böyle şeylerle uğraşmayacağız İBB'ye ait 3 lüks araç, müzayede ile 850 bin TL'ye satıldı Yanında çalıştırdığı çırağı istismar suçundan yargılanan kahvehane sahibi, tahliye oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 evden 1 milyon TL değerinde hırsızlık yapan çete çökertildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]