Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 % 100 Futbol
03:00 Eyüpspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
04:40 Teknik Analiz
06:40 Süper Lig Özetler
06:55 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Futbol Gecesi
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:50 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
11:55 Dünya Superbike Yarışları
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Bursaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği
18:00 % 100 Futbol
18:55 Altınordu - Denizlispor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Altınordu - Denizlispor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika