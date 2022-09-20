20 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

20 Eylül 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Teknik Analiz 02:00 Özetler 03:00 Stadyum 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 Özetler 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol 17:50 Spor Atlası 18:00 Spor Merkezi 19:55 Özetler 20:00 Spor Akşamı 21:00 Stadyum 23:00 Teknik Analiz

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