Son Dakika Haberleri: 20 Eylül'de iklim için Kadıköy'deyiz!
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20 Eylül'de iklim için Kadıköy'deyiz!

29 dakika önce

20 - 27 Eylül arasında dünyanın dört bir yanında gerçekleşecek üçüncü küresel iklim grevine destek veren Sıfır Gelecek Kampanyası, 20 Eylül Cuma günü İstanbul / Kadıköy'de gerçekleştireceği etkinlikleri ilan etti.

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İklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle Türkiye'de "Sıfır Gelecek" kampanyası adı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri 20 Eylül Küresel İklim Grevi Günü İstanbul programını açıkladı. Genç iklim aktivistlerinin "İklim Acil Durumu Hemen Şimdi!" diyerek sesleneceği 20 Eylül'deki ilk buluşma, 14.00'da Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleşecek. İklim grevcisi gençlerin Kadıköy'de yapacağı basın açıklamasına yetişkinler ve kurumlar da destek verecekler.

20 Eylül İstanbul etkinliklerin ikinci ayağı ise 16.00'da Yoğurtçu Parkı'nda başlayacak. Parkta bir araya gelen aktivistler, bir iklim festivali düzenleyecekler. Standların, çeşitli atölyelerin, konuşmaların ve performans gösterilerinin olacağı festivale 18.00'dan itibaren müzik grupları şarkılarıyla eşlik edecek. Sahnede yer alacak gruplar ve performans sanatçıları şöyle: Barlas Tan Özemek, Güney Marlen, Güz Kumpanyası, Kabile, Lara Di Lara, Nil İpek, Pınar Keleş, Sumru Ağıryürüyen & Muammer Ketencioğlu, Şudabap Çocuk ve Teneke Trampet.

"Türkiye'nin iklim için bir an önce harekete geçmesini talep ediyoruz"

İklim grevi hakkında genç iklim aktivistlerinin dayanışma ağı Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) adına konuşan Efe Tügen de çocuk, genç, yaşlı herkesi küresel iklim grevine İstanbul'dan ses vermek için 20 Eylül'de Kadıköy'e çağırdı. Tügen, "bizim çağrımızın amacı geleceğimiz için, gezegenimiz için herkesi harekete geçmeye teşvik etmek ve iklim krizinin aciliyetine karşı iklim acil durumunu karar alıcıların gündemine getirmek. İçinden geçtiğimiz krize karşı dünyanın dört bir yanında yerel yönetimler ve ülkeler iklim acil durumu ilan ederken, Türkiye'nin de bir an önce harekete geçmesini talep ediyoruz. Gelin, sesimizi bir arada yükseltelim" dedi.

İstanbul, Kadıköy, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:42 Kaynak: Bültenler
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