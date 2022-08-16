20 farklı göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Nenehatun Gölü kurudu - Son Dakika
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20 farklı göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Nenehatun Gölü kurudu

16.08.2022 13:01

20 farklı göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Nenehatun Gölü kurudu Erzurum'da bulunan ve 20'ye yakın farklı göçmen kuş türünün durak noktası olan Nenehatun Gölü kuraklık nedeniyle kurudu.

20 farklı göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Nenehatun Gölü kurudu

ERZURUM - Erzurum'da bulunan ve 20'ye yakın farklı göçmen kuş türünün durak noktası olan Nenehatun Gölü kuraklık nedeniyle kurudu.

Erzurum- Ağrı karayolu üzerinde dağlık bir arazide yer alan Nenehatun Gölü yaz aylarında 20'ye yakın göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyordu. Son zamanlarda giderek artan ve olumsuz yönlerini belli etmeye başlayan küresel ısınma nedeniyle kuraklaşan gölün son hali havadan görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 farklı göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Nenehatun Gölü kurudu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 20 farklı göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Nenehatun Gölü kurudu - Son Dakika
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