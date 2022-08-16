ERZURUM - Erzurum 'da bulunan ve 20'ye yakın farklı göçmen kuş türünün durak noktası olan Nenehatun Gölü kuraklık nedeniyle kurudu.

Kaynak: İHA

Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 20 farklı göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Nenehatun Gölü kurudu - Son Dakika

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