20. Forum İstanbul konferansları başladı - Son Dakika

20. Forum İstanbul konferansları başladı

Online Forum İstanbul konferansları, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda Dünya Gazetesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden dijital ortamda eş zamanlı olarak başladı.

20. Forum İstanbul konferansları başladı, System.String[]

Online Forum İstanbul konferansları, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda Dünya Gazetesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden dijital ortamda eş zamanlı olarak başladı.

Bu yıl ilk kez online olmak üzere 20'ncisi düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, Dünya Bankası Çin, Moğolistan ve Kore Direktörü Martin Raiser ve Atlantik Konseyi Üyesi ve eski Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Hung Tran katıldı.

Yurdakul, etkinlik kapsamında düzenlenen "Kilitlenen Dünyanın Kilidi Nasıl Açılacak?" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı salgından çok önce başladığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu krizin derinleştirdiğini dile getirdi.

Bu ticaret savaşının derinleşerek sürmesini öngördüğünü ve her iki tarafın da kendi lehine bir şeyler yapacağını belirten Yurdakul, "Bunun tabii küresel ekonomiye negatif etkisi olacak. Bu süreçte de AB'nin hem kendi içinde dahil yardımlaşmayı beceremediği için hem de tam olarak atıl ve pasif bir durumda kalmayı tercih ettiği için zemin kaybedeceğini görüyoruz. Burada Türkiye'nin hikayesi. Bizim ne kazanacağımız. Yani biz bu değişimden ticari dengelerin değişiminden ve çoklu yapılardan ne kazanacağız? Türkiye'nin kazanacağı şeylerin olduğuna eminim." dedi.

"Yeni organizasyon modelleri ortaya çıkacak"

Diğer öngörülerini de paylaşan Yurdakul, şunları kaydetti:

"Diğer öngördüğüm şey, bu küresellik ve çok merkezlilik yerine daha bölgeselci yapılar ortaya çıkacak. Daha adil, karşılıklı bağımlılığı daha benimsemiş, güvenilir, dolayısıyla yeni bölgesel yapılar ortaya çıkacak hem ticarette hem de ekonomide. Bu da eski organizasyonların kısmen değişmesine neden olacak.

Mesela Dünya Bankası'nın bence kısmen değişmesine neden olacak hem de yeni organizasyon modelleri ortaya çıkacak. Burada Türkiye'nin hem kendi kendine yeterlilik hem de diğer ülkelere yardım performansının, en azından itibar olarak bir karşılığı olduğunu ve bu itibarın da bir 'şeye' dönüşeceğini, yani bölgesel oluşumlarda Türkiye'ye bazı avantajlar kazandırabileceğini ön görüyorum."

"Petrol fiyatlarındaki toparlanma, muhtemelen bu sene olmayacak"

Küresel para düzeninde de uzun vadede değişimler olabileceğine dikkati çeken Yurdakul, "Yani daha çok rezerv paralara dayanan düzenden bahsediyorum, dolar ve avrodan bahsediyoruz büyük oranda, orta vadede olmasa da uzun vadede değişecek. Çünkü rezerv para olma sorumluluğunu dünya insanları için yerine getirmeyen yapılan, üstelik bu rezerv paraları türlü ticaret engelleri ve yaptırımları uygulamak için kullanabilen yapıların çok uzun süre kabul görmesi heralde çok mümkün değil ama bir tarafta da gerçeklikler var. Kısa, orta vadede değil ama uzun vadede daha değerli madenlere dayanan, ya da yerel paralara dayanan karşılıklı ticaret ilişkilerinin gelişeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yurdakul ayrıca, petrol fiyatlarındaki toparlanmanın muhtemelen bu sene olmayacağını ve bu sene için düşük bir talep ve düşük bir üretim beklendiğini dile getirdi.

Emtia zengini olmayan ve büyüme modelinin tipik bir gelişmekte olan ülke büyüme modelinden farklı olması nedeniyle Türkiye'nin avantaja sahip olduğunu belirten Yurdakul, şunları söyledi:

"Özel sektörümüz açısından iç talepten ziyade ihracat ve sermaye yatırımları önem kazanacak. Doğrudan yatırımlar adına girişim sermayelerinin önemi artacak ve bu alana ilişkin düzenlemeler olacak. Çin'in kısmen kısa ya da orta vadede boşalttığı, boşaltacağı tedarik zincirindeki yerlerini tamamlayacak ülkeler arasında Türkiye yer alıyor. Dış ticaret açığımız, yerlileştirme konusunda Türkiye'ye avantaj sağlıyor. Sağlık sektörü açısından hem hizmet hem de tıbbi cihaz sektörü açısından gelişmeler olacak. Tarım, gıda, bilişim ve savunma sanayisinden Türkiye'nin önemli fırsatları var."

"2020 yılında 16 milyon kişinin derin bir fakirliğe düşeceğini öngörüyoruz"

Dünya Bankası Çin, Moğolistan ve Kore Direktörü Martin Raiser de Forum İstanbul'a ilk olarak 2015 yılında katıldığını ve o zamandan bu zamana değişen dünyada değişmeyen şeylerden birinin Türkiye'nin konukseverliği olduğunun altını çizdi.

Doğu Asya'nın dışında birçok ülkenin gayri safi milli hasılasında düşüşlerin olacağını, ödeme güçlüğü olan şirketler ve ülkelerin istihdam oluşturma pazarlarında da büyük sıkışmaların olacağını aktaran Raiser, Çin'de endüstri sektörünün, hizmetler sektöründen daha hızlı iyileştiğini ifade ederek, "Krizden önceki durumuyla karşılaştırırsak Çin'in büyüme hızı yüzde 4 ila yüzde 5 olacak. Dünya ölçeğinde, kamu sağlığı açısından hızlı tepki vermek son derece önemli. Bu salgını hızlı kontrol altına alan ülkelerin durumu daha iyi." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkisinin büyük bir avantaj olduğuna işaret eden Raiser, Türkiye'nin AB ile siyasal sorunlar olsa bile Türkiye'nin AB karşısındaki öneminin azalmayacağını dile getirdi.

Raiser, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sınırlamalar ortadan kalktığı zaman özellikle hizmet sektöründe iç ve dış talep gibi konulardan bahsedilebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çin'de imalat sanayi çok büyük ve gelişkin ama Çin'in dışında üretilen malı satın alacak odak bulunamıyor. Güçlü sağlık önlemleri alınmazsa, bağışıklık kazanılmazsa stratejik geliştirmek zor olacaktır. 2020 yılında 16 milyon kişinin derin bir fakirliğe düşeceğini öngörüyoruz. Para ve mali politikalara bakıldığında, gelişmekte olan piyasalarda durum daha trajik. Ödeme güçleri yok, emtia fiyatları düşük."

"Küresel ekonominin iyileşmesi yavaş olacak"

IIFBaşkanı Hung Tran da ülkelerin ağır mali desteklere ihtiyaçları olduğunu ve küresel ölçekte tedarik zincirinde değişikliklerin olacağını söyledi.

Tran, Kovid-19 nedeniyle üretim sektörünün çok kötü darbe aldığını belirterek, "Bundan daha da fazlasını hizmet sektörü de aldı. Dolayısıyla bazı hizmetlerin devre dışı kaldığını gördük. Bunu ABD'de de hizmet sektöründe yüzde 22 gibi oranda işten çıkarmalar var." dedi.

ABD'de de eyaletler bazında federal ölçekte çok büyük bir finans düğümünün olduğuna değinen Tran, "Milyonlarca insanın işini kaybetmesi sonucunda da ABD'de iyileşme çok yavaş olacak. Koşullar böyle devam ederse iyileşme çok yavaş olacak. Dolayısıyla bu da küresel ekonominin iyileşmesini de yavaşlatacak." ifadelerini kullandı.

Tran, Kovid-19 sürecinde verimliliğin büyümesinin çok büyük düşüşler gösterdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, kamu borçlarının artacağını öngörebiliriz. Daha yaşlı olan nüfus ve bunların emeklilik hakları gündeme geldiği zaman yeni sosyal politikaların geliştirilmesi gerekecek. Tedarik zincirini daha kısaltmamız gerekiyor. Sermayenin akışkanlığı konusunda sınırlamalarla karşılaşacağız. Gelecekte bir dünyada doğu ve batı olmak üzere iki farklı ideoloji olacak. Düzenleyici önlemler, ticari korumacılık gündeme gelecek. Geçtiğimiz son 60 yıl içerisinde bütün dünyada zenginleşmeyi gördük ama bu zenginleşmenin dağılımındaki eşitsizliğin bizleri nereye getirdiğini gördük. İç ticaretin daha kapalı hale geleceğini söyleyebiliriz."

Çin Halk Cumhuriyeti, Forum İstanbul, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 07:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 20. Forum İstanbul konferansları başladı - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış
Son Dakika: Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı Son Dakika: Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı         
00:33
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:30
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm         
00:08
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim         
00:05
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz         
23:50
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı         
23:46
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti         
23:38
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı         
23:27
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
23:17
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok         
23:12
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu         
23:06
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor         
22:53
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı         
22:52
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz         
22:40
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım         
22:35
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı         
22:29
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor         
22:13
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle         
22:03
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı         
21:56
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar         
21:34
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi         
21:29
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı         
21:18
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
21:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var         
21:11
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira         
21:02
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi         
21:00
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak         
20:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?         
20:35
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu         
20:11
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 01:49:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 20. Forum İstanbul konferansları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]