20 Gbit Ultra Hızlı Usb 3.2 2019'da Masaüstü Bilgisayarlara Geliyor

20 GigaBit Ultra Hızlı USB 3.2 2019 Model bilgisayarlar ile Karşımıza Geliyor
Özellikle oyun severlerin beklediği 20 Gbit Ultra Hızlı USB 3.2 bu yıl yaygınlaşıyor.
Teknik açıdan bakarsanız son iki yıldır USB 3.2 formatı hazır durumdaydı ancak artık PC kullanıcıları için kullanıma hazır durumda ve bu yıl USB 3.2 bilgisayarların USB portu olarak kullanılmaya başlıyor. Özellikle giderek artan oyun pazarının ihtiyaçlarını karşılamak açısından oldukça önemli. PC pazarının da son iki yılda yaşadığı artışı göz önüne alırsanız. 20 GigaBit hızındaki USB portları, PC kullanıcıları için mükemmel olacak. Özellikle aksesuarların oyunlara daha iyi tepki vermesini sağlayacak.
Muhtemelen bu yılın ortasına veya sonlarına doğru olacak ancak USB 3.2 uyumlu anakartlar ve PC'leri bu yıl kesin göreceğiz. Uyumlu aksesuarları ve mobil cihazları, tam anlamıyla piyasaya hakim olması ise 2020'yi bulabilir.
Öyle yada böyle ileri doğru atılmış önemli bir adım, ThunderBolt 3 ile (USB-C ile aynı konnektörü paylaşıyor) 40 GB/sn'lik hıza sahip olsanız bile, bu teknolojinin nispeten daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Thunderbolt portlarını genelde Apple
ekosisteminde bu yüzden görüyor olabiliriz.
Yine de UBS 3.2 çok yüksek hızları nispeten yaygın hale getirebilir ve dizüstü bilgisayarları, kendilerine takılmış harici SSD'ler ve diğer aksesuarlar ile son derece hızlı band genişliği ile konuşturmasını sağlayabilir.
AnandTech