"20. Geleneksel Deve Güreşi Festivali"ne yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel '20. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika

"20. Geleneksel Deve Güreşi Festivali"ne yoğun ilgi

6 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bu yıl yirmincisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bu yıl yirmincisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Yatağan Belediyesince Yatağan- Aydın kara yolundaki Orman Deposu sahasında yapılan güreşleri, binlerce kişi tribünlerden ve sahanın kenarına park ettikleri kamyon ile traktörlerin kasalarına çıkarak ilgiyle izledi.

Uzun süre güreşen ve birbirlerini yenemeyen bazı develer, görevli urgancılar tarafından güçlükle sahanın dışına çıkarıldı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada festivale Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden develer ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güreşseverin katıldığını söyledi.

Festivale katılanlardan ücret alınmadığını belirten Toksöz, "Deve güreşleri, toplumu kaynaştıran bir etkinlik. Vatandaşların bir araya gelerek Yörük-Türkmen geleneğini sürdürmesi önemli. Güreşler merakla izleniyor. Yabancı turistler de buraya gelerek güreşleri takip ediyor." dedi.

20. Geleneksel Deve Güreşi Festivali ne yoğun ilgi

Yatağan, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak
Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 01:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "20. Geleneksel Deve Güreşi Festivali"ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]