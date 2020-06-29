20 gün arayla hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika

20 gün arayla hırsızlık yaparken yakalandı
SAMSUN'da 20 gün önce bir tekel bayisinden içki çalan ve yakalanınca çıkarıldığı mahkemece serbest kalan Ü.E., bir arka sokaktaki marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.
SAMSUN'da 20 gün önce bir tekel bayisinden içki çalan ve yakalanınca çıkarıldığı mahkemece serbest kalan Ü.E., bir arka sokaktaki marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.
Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Ekipler, şüphelinin cezaevinden koronavirüs nedeniyle izinli olarak çıkan ve 20 gün önce çaldığı içki şişesini pantolonuna saklayan Ü.E. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ü.E., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 20 gün önce aynı tekel bayisinden 2 kez içki çaldığı ve çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:57 Kaynak: DHA
Son Dakika 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 19:12 Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:49 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 12:19 Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor