20 gün arayla hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika

SAMSUN'da 20 gün önce bir tekel bayisinden içki çalan ve yakalanınca çıkarıldığı mahkemece serbest kalan Ü.E., bir arka sokaktaki marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Ekipler, şüphelinin cezaevinden koronavirüs nedeniyle izinli olarak çıkan ve 20 gün önce çaldığı içki şişesini pantolonuna saklayan Ü.E. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ü.E., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 20 gün önce aynı tekel bayisinden 2 kez içki çaldığı ve çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.